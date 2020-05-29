2020-05-29T14:58:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области показатели для второго этапа снятия ограничений еще больше ухудшились

Коэффициент распространения инфекции больше, чем в два раза выше нормы
Юрий КОЗЛОВ
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Людей на улице все больше,. Как следствие увеличивается опасность заражения коронавирусом.Людей на улице все больше,. Как следствие увеличивается опасность заражения коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу предоставили свежие данные по выполнению показателей, определяющих возможность второго этапа снятия ограничений. Увы, ситуация по сравнению с той, что была сутками ранее, еще больше ухудшилась.

Коэффициент распространения инфекции уже 1,61 при норме 0,8. 28 мая эта цифра была ниже – 1,47. Еще меньше стал коечный фонд. Сутки назад были свободны 48,8 процентов оборудованных мест для больных, теперь их стало 46% (норма – 50%).

С другой стороны, все больше нарастают темпы тестирования в расчете на 100 тысяч жителей области – на данный момент 150,7, сутки назад этот показатель равнялся 137,8. Это гораздо выше нормы (90).

Вот уже вторые сутки подряд суточный прирост выявленных заболеваний коронавирусом превышает сотню случаев. В областном правительстве отмечают, что связано это, во-первых, со все увеличивающимся количестве тесты, во-вторых, со вспышками этой заразы в отдельных организациях.

Есть еще такой объективный показатель как коэффициент самоизоляции. Специализированный сервис Яндекса показывает, что на данный момент он равен 1,0, что означает – на улице много людей. Что тоже не может не влиять на вероятность заражения – понятно, что она увеличивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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