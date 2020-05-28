Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, пока далеки от нормы
Значение показателей, определяющих возможность второго этапа снятия в Воронежской области ограничений из-за коронавируса, пока не идеальны.
С опережением нормы ведется тестирование на 100 тыс. жителей: 137,8 (при норме 90). Свободных коек несколько меньше нормы - 48,8% (а должно быть 50%). И высок коэффициент распространения инфекции: 1,47 (при норме 0,8).
При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации со 2 июня могли бы разрешить работать магазинам непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров, продавцам, торгующим на улице, и образовательным учреждениям.
Напомним, 28 мая в Воронежской области зафиксирован самый значительный за последние дни прирост заболевших COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU