В Воронежской области мужчина сорвал заседание суда, отказавшись надевать маску
28 мая 34-летнего жителя Калачеевского района должны были судить за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). То ли по незнанию, то ли, чтобы показать свое бедственное положение, мужчина явился в суд без маски. Более того, он оказался настолько принципиален, что отказался и от предложенной адвокатом маски.
- Судья был вынужден отложить судебное заседание. В отношении молодого человека был составлен административный материал по ст. 20.6.1 КоАП РФ, - объясняют ситуацию в Калачеевском суде.
Масочный режим в Воронежской области с 12 мая ввел губернатор Александр Гусев. Мы подробно разбирали, как он действует.
В следующий раз мужчине придется все же придти в суд со средствами индивидуальной защиты: медицинской маской или ватно-марлевой повязкой или респиратором – это уже на усмотрение самого обвиняемого.
Ранее в Борисоглебске на 15 тысяч рублей оштрафовали местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Аналогичный случай произошел 7 апреля в Новоусманском районе. Недавно за нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Армении, который ездил на работу в Воронеж из Семилук.
ИСТОЧНИК KP.RU