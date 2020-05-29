2020-05-29T13:59:45+03:00
Общество

В Воронежской области мужчина сорвал заседание суда, отказавшись надевать маску

Теперь ему грозит штраф
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Судья был вынужден отложить судебное заседаниеСудья был вынужден отложить судебное заседаниеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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28 мая 34-летнего жителя Калачеевского района должны были судить за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). То ли по незнанию, то ли, чтобы показать свое бедственное положение, мужчина явился в суд без маски. Более того, он оказался настолько принципиален, что отказался и от предложенной адвокатом маски.

- Судья был вынужден отложить судебное заседание. В отношении молодого человека был составлен административный материал по ст. 20.6.1 КоАП РФ, - объясняют ситуацию в Калачеевском суде.

Масочный режим в Воронежской области с 12 мая ввел губернатор Александр Гусев. Мы подробно разбирали, как он действует.

В следующий раз мужчине придется все же придти в суд со средствами индивидуальной защиты: медицинской маской или ватно-марлевой повязкой или респиратором – это уже на усмотрение самого обвиняемого.

Ранее в Борисоглебске на 15 тысяч рублей оштрафовали местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Аналогичный случай произошел 7 апреля в Новоусманском районе. Недавно за нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Армении, который ездил на работу в Воронеж из Семилук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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