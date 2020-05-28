2020-05-28T16:00:44+03:00
Общество

Парад Победы в Воронеже пройдет 24 июня

Ранее Владимир Путин объявил, что в ту же дату он состоится в Москве
Юрий КОЗЛОВ
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Сколько техники и военнослужащих будет участвовать в параде, пока неизвестно.Сколько техники и военнослужащих будет участвовать в параде, пока неизвестно.Фото: из архива «КП»
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В Воронеже вернулись к плану проведения парада Победы. Сделали это после заявления президента России о том, что он состоится в Москве 24 июня. На ту же дату он запланирован и в столице Черноземья. Об этом нам сообщил собственный источник. Напомним, как и во всей стране, парад в нашей области вынуждены были отменить из-за пандемии нового коронавируса.

В то же время количество техники и военнослужащих, которые смогут принять участие в параде, пока неизвестно. Скорее всего, все это будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Воронежской области.

Между тем за последние сутки диагностировали заражение этой опасной болезнью у 110 наших земляков. Предыдущий печальный рекорд по числу подхвативших коронавирус за 24 часа (63 человека) был перекрыт почти вдвое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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