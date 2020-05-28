Парад Победы в Воронеже пройдет 24 июня

28 Май 2020 2020-05-28T16:00:44+03:00

Сколько техники и военнослужащих будет участвовать в параде, пока неизвестно. Фото: из архива «КП»

Ранее Владимир Путин объявил, что в ту же дату он состоится в Москве

Изменить размер текста: A A

В Воронеже вернулись к плану проведения парада Победы. Сделали это после заявления президента России о том, что он состоится в Москве 24 июня. На ту же дату он запланирован и в столице Черноземья. Об этом нам сообщил собственный источник. Напомним, как и во всей стране, парад в нашей области вынуждены были отменить из-за пандемии нового коронавируса.

В то же время количество техники и военнослужащих, которые смогут принять участие в параде, пока неизвестно. Скорее всего, все это будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Воронежской области.

Между тем за последние сутки диагностировали заражение этой опасной болезнью у 110 наших земляков. Предыдущий печальный рекорд по числу подхвативших коронавирус за 24 часа (63 человека) был перекрыт почти вдвое.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU