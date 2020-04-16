Перенос Парада Победы 2020 в Воронеже: какого числа может пройти и почему переносят

Из-за коронавируса Владимир Путин перенес Парад Победы 2020 года в Москве на неопределенный срок. Об этом президент заявил на Совете безопасности в четверг, 16 апреля. Он отметил, что риски, связанные с эпидемией еще очень высоки.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Скорее всего, такое же решение примут и в Воронеже. Пока губернатор не озвучил мнение по этому поводу.

Так когда же может пройти Парад Победы в столице Черноземья? С этим еще предстоит определиться местным властям, но если прикинуть возможные варианты, то их, на наш взгляд, может быть несколько:

24 июня - в день проведения первого Парада Победы в 1945 году.

2 сентября - день окончания Второй мировой войны.

Кстати, изменится и дата проведения акции «Бессмертный полк».

Напомним, в регионе на 16 апреля зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 24 человека вылечились. Четверо скончались.