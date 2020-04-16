2020-04-16T20:46:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос Парада Победы 2020 в Воронеже: какого числа может пройти и почему переносят

Причиной изменений даты Парада Победы стала пандемия коронавируса
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Военная техника на параде в Воронеже.Военная техника на параде в Воронеже.Фото: Максим ГОРОХОВ
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса Владимир Путин перенес Парад Победы 2020 года в Москве на неопределенный срок. Об этом президент заявил на Совете безопасности в четверг, 16 апреля. Он отметил, что риски, связанные с эпидемией еще очень высоки.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Скорее всего, такое же решение примут и в Воронеже. Пока губернатор не озвучил мнение по этому поводу.

Так когда же может пройти Парад Победы в столице Черноземья? С этим еще предстоит определиться местным властям, но если прикинуть возможные варианты, то их, на наш взгляд, может быть несколько:

24 июня - в день проведения первого Парада Победы в 1945 году.

2 сентября - день окончания Второй мировой войны.

Кстати, изменится и дата проведения акции «Бессмертный полк».

Напомним, в регионе на 16 апреля зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 24 человека вылечились. Четверо скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Воронежец собирался снять аккумуляторы с КамАЗа, но не успел
"Воронежские девчата" споют онлайн песню "В лесу прифронтовом"
Мэр Воронежа вошел в Правительственную комиссию по развитию городской среды в России
Число выздоровевших от коронавируса воронежцев 16 апреля достигло 24 человек
Спектакль "Квартета И" в Воронеже перенесли на октябрь
В Воронеже фирму, обеспечивающую безопасность на транспорте, оштрафовали на 70 тыс за нарушение закона о коррупции
Болельщикам предлагают выбрать лучший гол воронежского «Факела» в сезоне
В райцентре Воронежской области на пожаре погиб неизвестный мужчина
Театр оперы и балета покажет воронежцам хронику фестиваля "Раменье-Опера"
Воронежские дорожники ночью с 16 на 17 апреля будут ремонтировать пять улиц
Под Воронежем тротуар вдоль дороги обрывается на самом интересном месте
В Воронеже будут судить водителя, чуть не угробившего пассажира во время ДТП
Штормовое предупреждение в Воронежской области продлили еще на день
Музей Крамского показывает воронежцам 6 онлайн экскурсий
В Воронеже хозяин авто безнаказанно пытал жителей двух домов завывающей сигнализацией
В Воронеже данные счетчиков воды будет принимать робот по телефону
Масло-фальсификат пытались доставить в научно-учебный центр Воронежской области
В Воронеже мужчина убил знакомого бутылкой
В Воронежской области внук украл у бабушки карту и снял с нее деньги
В Воронеже у пытавшего скрыться от Росгвардии студента нашли наркотики
В Воронежской области мужчина получил год тюрьмы за ножевые ранения своей сожительнице
В Воронежской области мужчины пилили артиллерийский снаряд: один погиб, другой тяжело ранен
На реках Воронежской области до 1 июня нельзя кататься на гидроциклах
Основатель музея забытой музыки сыграет воронежцам на гуслях и калюках
В Воронежском заповеднике благоустроили воинские захоронения
Семья воронежских музыкантов дала онлайн концерт для детворы
Корпус воронежской больницы перепрофилировали для борьбы с коронавирусом