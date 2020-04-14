В Воронеже умер четвертый пациент с предварительно положительным тестом на коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T21:43:27+03:00

Изменить размер текста: A A

14 апреля в воронежской БСМП №1 скончался четвертый пациент, чей предварительный анализ на коронавирус был положительным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Речь идет о 66-летнем мужчине. Он обратился к врачу 6 апреля с признаками ОРВИ, в больницу был отправлен 9 апреля. Горожанин получал противовирусное лечение, находился на ИВЛ. Но из-за ряда хронических заболеваний справиться с коронавирусом не смог.

12 апреля умерли двое пациентов с коронавирусом. У 65-летней женщины также положительный анализ на COVID-19 был предварительный. Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус. А 13 апреля скончалась 48-летняя женщина с предварительно подтверженным коронавирусом.

Кроме того, в регионе выявили восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 14 апреля. COVID-19 подтвердили уже у 68 воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU