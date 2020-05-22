2020-05-22T11:54:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В воронежском храме у священника и певчей подтвердился коронавирус

Саму церковь закрыли и продезинфицировали
Татьяна МИСТЮКОВА
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Успенский храм при семинарии. Фото Воронежской духовной семинарии.Успенский храм при семинарии. Фото Воронежской духовной семинарии.
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Успенский семинарский храм Воронежа с вечера среды закрыли из-за коронавируса. Сначала COVID-19 подтвердился у певчей хора. Женщина об этом сразу сообщила настоятелю, ректору Воронежской духовной семинарии Роману Ткачеву. Храм сразу закрыли и провели в нем дезинфекцию.

После этого все, кто с ней контактировал, сдали тесты – это девять священнослужителей и несколько сотрудников храма. В итоге через сутки коронавирус подтвердился у еще одного священника. Сейчас и он, и певчая находятся под присмотром врачей.

- Как только у певчей обнаружились первые признаки простуды, мы ее сразу отправили на самоизоляцию. Насколько мне известно, она сама проявила инициативу сдать тест на коронавирус. В итоге он у нее подтвердился. Вслед за ней по своей инициативе и платно мы все тут сдали тесты. Симптомов коронавируса пока нет ни у кого, не считая заболевших, конечно. Через некоторое время мы еще раз сделаем тесты, - рассказал нам отец Роман.

По его словам, решение об открытии храма будет принимать Роспотребнадзор:

- Когда возобновим службы, не известно. От нас это уже не зависит. Конечно, из-за эпидемии храм уже не тот, что был, - с грустью отметил настоятель.

Также он рассказал, что семинаристы (один из корпусов семинарии находится рядом с Успенским храмом) уже давно находятся на дистанционном обучении: лекции у них идут по расписанию через интернет.

Напомним, на 22 мая еще у 50 человек в Воронежской области подтвердился коронавирус. В то же время в регионе за сутки выздоровело рекордное количество - 81 житель победил инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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