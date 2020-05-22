2020-05-22T11:27:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области за сутки выздоровело рекордное количество человек

Болезнь победил 81 местный житель
Юлия ДИДЕНКО
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Общее число выздоровевших достигло 918 человек.Общее число выздоровевших достигло 918 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Воронежская область оказалась в лидерах страны по суточному показателю выздоровлений от COVID-19. Регион поставил для себя ещё один дневной рекорд - 81 пациент победил коронавирус. Общее число выздоровевших достигло 918 человек Об этом сообщили в региональном оперштабе в пятницу, 22 мая.

При этом по данным на утро, 22 мая, в области подтвердилось 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за все время пандемии составило 1362 человека. Из них 16 скончались. На данный момент в медорганизациях изолировано 866 жителей региона. Под наблюдением на дому остаются 2 247 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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