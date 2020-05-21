В Воронеже за сутки выздоровели от коронавируса 79 человек

21 Май 2020 2020-05-21T14:34:26+03:00

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В Воронеже за сутки от COVID-19 излечилось еще 79 пациентов. Таким образом, по данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 837 человек.

На данный момент в медорганизациях изолировано 866 жителей региона. Под наблюдением на дому остаются 2 247 человек.

С начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заразились 1 307 человек. Умерли 16.

Показатели, определяющие возможность первого этапа снятия ограничений в Воронежской области, с каждым днем медленно, но верно улучшаются.

Так на сегодняшний момент коэффициент распространения инфекции равен 0,93 ( при норме 1,0). Свободный коечный фонд для лечения Covid-19 даже перевыполнен - сейчас это 52,8% (при норме 50%). Показатель тестирования на инфекцию на 100 тыс жителей - 122,67 (при норме 70).

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ИСТОЧНИК KP.RU