Снятие ограничений по коронавирусу в Воронеже: власти готовы открыть магазины до 400 кв. м.

18 Май 2020 2020-05-18T11:52:49+03:00

Работать смогут не только продуктовые и магазины товаров первой необходимости, но и другие небольшие точки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также могут начать полноценную работу МФЦ, ярмарки и розничные рынки

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Правительство Воронежской области готово разрешить работу торговых объектов площадью до 400 кв. м. Правда, владельцам таких магазинов все равно придется ограничивать число покупателей в залах.

Это одна из главных мер в первом этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе. Также планируется полноценно запустить МФЦ и разрешить работу ярмарок и розничных рынков.

Когда же намечено открытие? Достигнутые областью методические показатели должны продержаться еще несколько дней.

Губернатор Александр Гусев и руководитель воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев договорились мониторить ситуацию, параллельно глава региона поручил готовить нормативно-правовые акты по послаблениям. Переговоры по теме продолжатся во вторник и среду, соответственно 19 и 20 мая.

Ранее режим повышенной готовности в Воронежской области в связи с коронавирусом продлили до 31 мая. Но уже тогда были некоторые послабления: теперь воронежцы могут, например, официально заниматься спортом и гулять на улице при условии соблюдения дистанции. В указе отмечено, что спорт должен быть индивидуальным.

ИСТОЧНИК KP.RU