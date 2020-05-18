2020-05-18T11:52:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие ограничений по коронавирусу в Воронеже: власти готовы открыть магазины до 400 кв. м.

Также могут начать полноценную работу МФЦ, ярмарки и розничные рынки
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Работать смогут не только продуктовые и магазины товаров первой необходимости, но и другие небольшие точкиРаботать смогут не только продуктовые и магазины товаров первой необходимости, но и другие небольшие точкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Правительство Воронежской области готово разрешить работу торговых объектов площадью до 400 кв. м. Правда, владельцам таких магазинов все равно придется ограничивать число покупателей в залах.

Это одна из главных мер в первом этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе. Также планируется полноценно запустить МФЦ и разрешить работу ярмарок и розничных рынков.

Когда же намечено открытие? Достигнутые областью методические показатели должны продержаться еще несколько дней.

Губернатор Александр Гусев и руководитель воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев договорились мониторить ситуацию, параллельно глава региона поручил готовить нормативно-правовые акты по послаблениям. Переговоры по теме продолжатся во вторник и среду, соответственно 19 и 20 мая.

Ранее режим повышенной готовности в Воронежской области в связи с коронавирусом продлили до 31 мая. Но уже тогда были некоторые послабления: теперь воронежцы могут, например, официально заниматься спортом и гулять на улице при условии соблюдения дистанции. В указе отмечено, что спорт должен быть индивидуальным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продолжат ли воронежские школьники учиться дистанционно с 1 сентября
В Воронежской области «Фольскваген» врезался в дерево: ранены трое детей
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
Воронежским выпускникам выставят иготовые оценки по итогам промежуточной аттестации
Снятие ограничений по коронавирусу в Воронежской области: в поликлиниках возобновляются плановые посещения
Снятие ограничений по коронавирусу в Воронеже: власти готовы открыть магазины до 400 кв. м.
В Коминтерновском районе Воронежа появится новая канализация
В Воронеже женщина лишилась 25 тысяч, когда сказала мошеннику код из смс
В Воронежской области начнут работать дежурные группы в детсадах
Синоптики рассказали, когда в Воронеже кончатся холод и дожди
В Воронеже женщина на «Киа» протаранила мотоцикл
В Воронеже исчезнувшую 91-летнюю пенсионерку нашли в больнице
В Воронежской области еще у 44 человек подтвердили коронавирус на 18 мая
В Воронеже волонтер продавала продуктовые наборы для малоимущих
Женщина из Воронежской области победила легендарных знатоков «Что? Где? Когда?»
На Большой воронежской экотропе установят памятник военному врачу
В воскресенье, 17 мая, от коронавируса выздоровели еще 27 воронежцев
Воронежский заповедник не примет посетителей до начала лета
Жительница Воронежской области лишилась больше миллиона рублей из-за мошенников
В Воронежской области начнут снимать ограничения из-за коронавируса
В Воронежской области «Фолькваген» влетел под грузовик
В понедельник в Воронеже ожидается сильный ветер