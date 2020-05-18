Снятие ограничений по коронавирусу в Воронеже: власти готовы открыть магазины до 400 кв. м.
Правительство Воронежской области готово разрешить работу торговых объектов площадью до 400 кв. м. Правда, владельцам таких магазинов все равно придется ограничивать число покупателей в залах.
Это одна из главных мер в первом этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе. Также планируется полноценно запустить МФЦ и разрешить работу ярмарок и розничных рынков.
Когда же намечено открытие? Достигнутые областью методические показатели должны продержаться еще несколько дней.
Губернатор Александр Гусев и руководитель воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев договорились мониторить ситуацию, параллельно глава региона поручил готовить нормативно-правовые акты по послаблениям. Переговоры по теме продолжатся во вторник и среду, соответственно 19 и 20 мая.
Ранее режим повышенной готовности в Воронежской области в связи с коронавирусом продлили до 31 мая. Но уже тогда были некоторые послабления: теперь воронежцы могут, например, официально заниматься спортом и гулять на улице при условии соблюдения дистанции. В указе отмечено, что спорт должен быть индивидуальным.
ИСТОЧНИК KP.RU