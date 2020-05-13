Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 31 мая: разрешены занятия спортом на улице и прогулки
Губернатор Александр Гусев продлил режим повышенной готовности в Воронежской области в связи с коронавирусом до 31 мая. Соответственно нам предстоит до лета жить в самоизоляции. Напомним, все началось еще в конце марта.
Но есть некоторые послабления: теперь воронежцы смогут официально заниматься спортом и гулять на улице при условии соблюдения дистанции. В указе отмечено, что спорт должен быть индивидуальным.
Что еще можно свободно посещать?
Жители региона могут по-прежнему посещать ближайшие места приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. Напомним это аптеки, магазины продуктов и вещей первой необходимости, салоны сотовой связи, а с недавних пор еще и системообразующие и часть других организаций.
Но не забывайте - с 12 мая в Воронежской области действует масочный режим.
- Некоторые предприятия возвращаются к привычному ритму жизни. Например, разрешается торговля автомобилями и мотоциклами. В полноценном режиме начинают работу организации по предоставлению бытовых услуг, ветеринарные клиники, частные медицинские компании. Перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополнен тканями; стройматериалами, оборудованием и комплектующими; сеянцами, саженцами, семенами, удобрениями, посадочным материалом, средствами защиты растений; садово-огородной техникой и инвентарем, - комментирует глава региона.
Возвращаются к работе и промышленные предприятия из сферы обработки и добычи полезных ископаемых. А это сразу 35 тысяч рабочих мест в нашей области.
Почему не открыть остальные места?
Фитнес-центры, объекты розничной торговли, в том числе в ТЦ и ТРЦ, ночные клубы, салоны красоты, рестораны так и не откроют свои двери, как минимум, до конца месяца.
Вернуться к работе они смогут, когда ситуация в регионе будет соответствовать методическим рекомендациям Роспотребнадзора. В Воронежской области нет проблем с тестированием на коронавирус, но остаются вопросы по коэффициенту распространения инфекции и коечному фонду.
- В начале следующей недели, исходя из особенностей эпидемиологической ситуации, примем решение: можно ли снимать ограничения и далее. Например, открывать ли объекты торговли площадью не более 400 кв. м с соблюдением всех санитарных норм, - сообщил Александр Гусев.
Что еще?
Свободно можно идти в суды, правоохранительные органы, к адвокатам и нотариусам. Кроме того, теперь коронавирус не сможет стать причиной, чтобы молодой человек не пошел по повестке в военный комиссариат, а также прошел медицинское освидетельствование.
Подробнее указано и в каких случаях можно использовать личный транспорт: для того, чтобы добраться к месту самоизоляции (включая жилые помещения и садовые дома), для работы, для покупки товаров (в случае их отсутствия в ближайших магазинах); оказания медицинской помощи, ветеринарных услуг, а также помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе.
ИСТОЧНИК KP.RU