2020-05-17T15:41:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области начнут снимать ограничения из-за коронавируса

Возможность послаблений рассмотрят в правительстве в понедельник
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Ситуация в области постепенно стабилизируетсяСитуация в области постепенно стабилизируетсяФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Воронежской области свидетельствует о стабилизации заболеваемости коронавирусом. Так, по данным на 16 мая, коэффициент распространения инфекции достиг показателя 0,96 (норма 1,0), свободный коечный фонд составляет 54% (норма 50%), а тестирование на 100 тыс. жителей: 109,73 (норма 70).

Это говорит о том, что в регионе сложились условия для первого этапа снятия ограничений. Какие это будут меры, станет известно в понедельник, 18 мая. В этот день губернатор даст поручения о выработке новых послаблений по санитарно-эпидемиологическим ограничениям.

Напомним, на утро 17 мая в регионе зпрегистрировали 38 новых случаев. Общее количество заболевших с начала эпидемии составяет 1151. Накануне в регионе зарегистрировали 16-ый летальный случай заболевания. За весь период вылечились 614 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский заповедник не примет посетителей до начала лета
Жительница Воронежской области лишилась больше миллиона рублей из-за мошенников
В Воронежской области начнут снимать ограничения из-за коронавируса
В Воронежской области «Фолькваген» влетел под грузовик
В понедельник в Воронеже ожидается сильный ветер
В Воронеже «БМВ» расплющило между двух фур
Авиарейс в Воронеж для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении, перенесли
Под Воронежем на мопеде разбился 83-летний пенсионер
В Воронежской области выявили 38 новых пациентов с коронавирусом
На развитие сельских территорий в Воронежской области выделили больше миллиарда
В Воронежской области двое парней украли у пенсионера прицеп с зерном
В Воронеже пропала 91-летняя пенсионерка
В Воронеже пенсионерка отдала «сотрудникам службы безопасности банка» 270 тысяч
В Воронежской области умер 16 пациент с коронавирусом
В Воронеже ушедшего из дома 11-летнего мальчика нашли в книжном магазине
В Воронеже ночью из подъезда угнали велосипед
Воронежский аэропорт возобновит чартерные рейсы в Сочи летом
В Воронеже пропал 11-летний мальчик
Мошенник из Тольятти обманул воронежскую пенсионерку на 300 тысяч рублей и попался полиции
Воронежец получил 8 лет колонии строгого режима за перевоз наркотиков на 500 тысяч рублей
В Воронеже на месте старой инфекционной больницы может появиться школа
Новый прокурор Воронежской области за год заработал 3,5 млн рублей
В Воронеже иномарка сбила 20-летнюю девушку на пешеходном переходе
В Воронежской области еще у 39 человек подтвердился коронавирус на 16 мая
Под Воронежем пять человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции