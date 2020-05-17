В Воронежской области начнут снимать ограничения из-за коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T15:41:41+03:00

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Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Воронежской области свидетельствует о стабилизации заболеваемости коронавирусом. Так, по данным на 16 мая, коэффициент распространения инфекции достиг показателя 0,96 (норма 1,0), свободный коечный фонд составляет 54% (норма 50%), а тестирование на 100 тыс. жителей: 109,73 (норма 70).

Это говорит о том, что в регионе сложились условия для первого этапа снятия ограничений. Какие это будут меры, станет известно в понедельник, 18 мая. В этот день губернатор даст поручения о выработке новых послаблений по санитарно-эпидемиологическим ограничениям.

Напомним, на утро 17 мая в регионе зпрегистрировали 38 новых случаев. Общее количество заболевших с начала эпидемии составяет 1151. Накануне в регионе зарегистрировали 16-ый летальный случай заболевания. За весь период вылечились 614 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU