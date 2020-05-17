В Воронежской области выявили 38 новых пациентов с коронавирусом
На утро воскресенья, 17 мая, оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом подтвердил 38 новых случаев заболевания. Это на одного человека меньше, чем в субботу. Таким образом, к этому моменту общее количество заболевших достигло 1151.
Напомним, накануне в регионе зарегистрировали 16-ый летальный случай заболевания. Возраст и пол умершего оперштаб не уточняет. Вместе с тем, за весь период вылечились 614 человек. По данным на вечер 16 мая, изолирован с подозрением на болезнь в боксах 821 пациент. На дому с соблюдением карантина наблюдаются 1866 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU