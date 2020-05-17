2020-05-17T18:22:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В воскресенье, 17 мая, от коронавируса выздоровели еще 27 воронежцев

Но количество контактных выросло на 317 человек
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Светланы Маковеевойфото Светланы МаковеевойФото: из архива «КП»
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По данным оперативного штаба области по борьбе с инфекцией на вечер 17 мая в регионе выздоровели еще 27 человек. Изолированных в инфекционных боксах больниц стало на 35 больше: 856 против вчерашних 821. На домашний карантин отправили 317 новых контактных. Теперь их 2183.

Напомним, сегодняшним утром диагноз поставили еще 38 пациентам. Всего к этому моменту в регионе 1151 человек с коронавирусом. 16 человек умерли. 641 выздоровел.

Кроме того, по данным эпидемиологов эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет приступить к первому этапу снятия ограничений. Какими будут послабления режима самоизоляции, правительство региона решит завтра, 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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