2020-05-09T11:09:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области заразились коронавирусом еще 43 человека

Всего их стало 809
Юрий КОЗЛОВ
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Общее число больных коронавирусом в Воронежской области перевалило за 800 человек.Общее число больных коронавирусом в Воронежской области перевалило за 800 человек.Фото: из архива «КП»
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В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили о новых зараженных этой опасной болезнью. В последние дни их было около 30, теперь цифра увеличилась. Заболевание обнаружили у еще 43 человек, теперь их стало 809. Точнее, 797. Напомним, 12 человек от этой болезни умерли.

В то же время выздоровел уже 231 житель области, подхвативший эту заразу. С подозрением на эту болезнь в медучреждениях находятся 772 человека. Еще 2364 находятся под наблюдением на дому после того, как они приехали из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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