В Воронежской области еще 22 человека выздоровели от коронавируса к 8 мая
В то же время увеличилось число воронежцев под домашним наблюдением
В медорганизациях Воронежской области изолированы 772 человекаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В медорганизациях Воронежской области изолированы 772 человека с подозрением на новый коронавирус. Это на 11 меньше, чем было днем ранее. Такие данные 8 мая к 17.45 приводит оперативный штаб по коронавирусу.
Под домашним наблюдением еще 2 364 - хотя еще вчера было 2 035.
Диагноз подтвержден в 766 случаях. Утром 8 мая в регионе зарегистрировали 35 новых случаев заражения Covid-19.
Умерли с подтвержденным диагнозом - коронавирус - 12 человек. 5 мая скончался 70-летний мужчина с двусторонней пневмонией.
Выздоровел - 231 пациент - до этого было 209.
ИСТОЧНИК KP.RU