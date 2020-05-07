В Воронежской области коронавирус подтвердился у 34 человек на 7 мая

7 Май 2020 2020-05-07T09:28:26+03:00

57 процентов местных жителей переносят коронавирус без симптомов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего COVID-19 нашли у 731 местного жителя

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области еще 34 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе в четверг, 7 мая.

Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Напомним, Всего COVID-19 подтвердился у 731 местного жителя.12 из них умерли, 158 вылечились.57 процентов заболевших коронавирусом, переносят болезнь вообще без всяких симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU