2020-05-07T09:28:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области коронавирус подтвердился у 34 человек на 7 мая

Всего COVID-19 нашли у 731 местного жителя
Юлия ДИДЕНКО
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57 процентов местных жителей переносят коронавирус без симптомов.57 процентов местных жителей переносят коронавирус без симптомов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Воронежской области еще 34 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе в четверг, 7 мая.

Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Напомним, Всего COVID-19 подтвердился у 731 местного жителя.12 из них умерли, 158 вылечились.57 процентов заболевших коронавирусом, переносят болезнь вообще без всяких симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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