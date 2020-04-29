2020-04-29T09:18:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже коронавирусом заболели двое детей 3 и 12 лет

Тесты подтвердили Covid-19 еще у 39 человек
Юлия ДИДЕНКО
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29 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области официально подтвердил заражение Covid-19 еще 39 человек.

Среди новых выявленных заболевших — 10 приезжих из Москвы и Московской области, а также двое детей 3 и 12 лет, заразившихся контактным способом.

Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Теперь официально диагноз подтвержден у 459 жителей области. 57 пациентов выздоровели, восемь человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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