В Воронеже коронавирусом заболели двое детей 3 и 12 лет
Тесты подтвердили Covid-19 еще у 39 человек
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29 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области официально подтвердил заражение Covid-19 еще 39 человек.
Среди новых выявленных заболевших — 10 приезжих из Москвы и Московской области, а также двое детей 3 и 12 лет, заразившихся контактным способом.
Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.
Теперь официально диагноз подтвержден у 459 жителей области. 57 пациентов выздоровели, восемь человек умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU