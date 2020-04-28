Продление нерабочего периода в Воронеже: до какого числа продолжится режим самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T19:06:49+03:00

В первые дни самоизоляции на улицах Воронежа почти не было людей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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Стало известно, сколько еще продлится в Воронежской области режим самоизоляции, связанный с угрозой распространения коронавируса. Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Путин объявил в России нерабочими дни с 6 по 8 мая. Таким образом, общий период выходных продлится до 11 мая. В течение всех этих дней жителям регионов необходимо неукоснительно соблюдать режим ограничений, установленных на уровне области.

Напомним, в Воронежской области самоизоляция началась с 28 марта. Первоначально были закрыты практически все места массового скопления людей: торговые центры, рынки, непродовольственные магазины, часть предприятий. С начала апреля по решению губернатора режим немного ослабили. В частности, открылись Центральный рынок, строительные, садоводческие и ряд других торговых точек. Конечно, с оговоренными ограничениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU