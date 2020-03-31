Режим всеобщей самоизоляции: каким воронежским организациям разрешат работать

31 Март 2020 2020-03-31T18:36:46+03:00

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В региональном правительстве разъяснили некоторые положения указа губернатора от 31 марта, вводящего режим всеобщей самоизоляции. Областные власти четко разделили организации на те, кто имеет право работать в это время и на те, которые вынуждены закрыться.

Могут работать:

1. на рынках и ярмарках только продуктовые точки в них и небольшие точки товаров первой необходимости;

2. автосервисы;

3. шиномонтажи и мойки (без общепита)

4. кафе на АЗС – столы убирают, только выносят заказ

5. организации, торгующие кормами для животных, зоомагазины;

6. салоны сотовой связи;

7. в торговых центрах только продуктовые магазины, аптеки, сотовая связь;

8. продуктовые киоски

9. бытовые услуги (ремонт техники на дому, изготовление ключей, химчистка, ремонт обуви)

10. торговля табаком, алкоголем

11. общественное питание (только доставка)

12. магазины для детей

13. медорганизации, стоматология, ветклиники — по экстренной помощи.

По медучреждениям в областном правительстве уточнили, что есть категории пациентов, где необходима не только экстренная помощь, но плановые консультации (например, онкология или беременные). В этих случаях лечащие врачи будут обсуждать с каждым пациентом отдельно, что и как делать. Например, некоторые онкобольные могут быть обеспечены на какой-то срок лекарствами до следующей консультации или получить прием по телемедицине.

Должны быть закрыты:

1. автосалоны;

2. магазины, торгующие бытовой техникой;

3. салоны красоты, бани, сауны;

4. гостиницы, хостелы (исключение для людей, прибывших в командировку);

5. торговые сети, торгующие косметикой и парфюмерией.

ИСТОЧНИК KP.RU