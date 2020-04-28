Майские праздники в самоизоляции в Воронеже: что можно, а что – нет

Завершается месяц самоизоляции. Подошли майские праздники, которые воронежцы привыкли проводить на природе, шашлыках, на даче. Тем более, что погода, наконец, обещает порадовать теплом. Но в этом году традиционная программа праздника скомкана из-за эпидемии коронавируса и связанным с ней режимом самоизоляции. Врачи, чиновники и полиция настоятельно не рекомендуют воронежцам отправляться на пикники, а тем более – в места массового скопления людей. Однако многие горожане планируют провести праздники на дачах или в деревне, где можно не только изолироваться от людей, но и подышать свежим воздухом после тмесячного затворничества в квартире.

Вместе с тем, на территории региона действуют и другие, не связанные с коронавирусом, ограничения. «Комсомолка» собрала перечень запретов и грозящие за их нарушение наказания.

ШТРАФЫ ЗА ВЫХОД НА УЛИЦУ

Категорически покидать пределы квартиры запрещено тем гражданам, которые несут угрозу заражения для здоровых людей. Это люди с подтвержденным диагнозом «коронавирус» или с подозрением на наличие заболевания. В отношении них устанавливается карантин. За его нарушение закон предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Недавно к этой статье добавилась статья «невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Привлечь к ответственности по ней можно любого, кто без особой надобности нарушил режим самоизоляции. «Особой надобностью», напомним, считается поход на работу – с работы, в магазин, к врачу (по острой боли), прогулка с собакой (на расстоянии не более 100 метров от дома) и вынос мусора. Наказание за праздное шатание по улицам в период самоизоляции может составить от 1 до 30 тысяч рублей. К счастью, в Воронеже эту статью массово пока не применяют, обходясь беседами и разъяснительной работой.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОЕЗДКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИОНА

25 апреля Госавтоинспекция распространила рекомендации для водителей, планирующих поездку в другой регион.

- В большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. При этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов. Поэтому перед поездкой необходимо внимательно изучить информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут. Как правило, здесь же публикуются схемы проезда или объезда для транзитного транспорта, - объясняют в ГУ МВД по Воронежской области.

Если вы решитесь отправиться в путь, то с собой надо взять паспорт, документы на машину, а, в случае, если вы не прописаны по месту проживания - справку о временной регистрации или трудовой договор.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

С 1 апреля и до октября на территории Воронежской области действует особый противопожарный режим. В это время запрещен въезд на машине в хвойные леса, кроме дорог общего пользования. Недопустимо разведение огня в лесах, поселках и городах, садоводческих и дачных товариществах, полосах отвода ЛЭП, железнодорожных и автомобильных дорогах.

За нарушение режима предусмотрены штрафы от 2 000 до 4 000 рублей для частных лиц; для должностных лиц размер штрафа составляет от 15 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.

Единственное место, где не запрещено устроить пикник – частный придомовой участок. Но при условии, что его площадь позволит устроить костер на расстоянии не менее 50 метров до строений. При этом пожарные напоминают о необходимости держать рядом в огнем средства для него тушения в случае необходимости. Хотя бы ведро с водой.

НЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД

С 20 апреля и до 1 июня в регионе также ограничено рыболовство в связи с весенним нерестом рыб. В это время на реке Дон, всех ее притоках и в пойменных озерах запрещена ловля рыбы с лодок и других плавсредств. Исключение составляет рыболовство с берега на одну поплавочную или донную удочку с одним крючком, а также спиннинг. Нарушителям грозит штраф 2000 до 5000 рублей на частное лицо, от 5000 до 10000 тысяч- на должностное, и от 10 до 15 тысяч рублей – на юридическое лицо. До начала лета запрещены и все лодочные и катерные прогулки по водоемам.