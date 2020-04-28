В Воронеже на стройке инфекционной больницы нашли снаряд времен войны
Армейские саперы во время обследования места строительства быстровозводимой инфекционной больницы, рассчитанной на 200 пациентов, обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был весь в ржавчине. Его вывезли на полигон, чтобы там взорвать.
Новое инфекционное медучреждение начали строить неподалеку от больницы № 8 на улице Ростовской. Идею сделать ее за два месяца по проекту Министерства обороны подал президент России во время общения в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области.
Напомним, на днях рядом с детсадом № 73 недалеко от Чижовского плацдарма нашли 250-килограммовую фугасную бомбу с двумя взрывателями времен войны. Ее вывезли на полигон и взорвали.
ИСТОЧНИК KP.RU