В Воронеже на стройке инфекционной больницы нашли снаряд времен войны

28 Апр 2020 2020-04-28T14:29:03+03:00

Военные обследовали четыре гектара земли и нашли старый снаряд. Фото: с сайта Западного военного округа.

Его увезли на полигон, чтобы потом взорвать [фото]

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Армейские саперы во время обследования места строительства быстровозводимой инфекционной больницы, рассчитанной на 200 пациентов, обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был весь в ржавчине. Его вывезли на полигон, чтобы там взорвать.

Новое инфекционное медучреждение начали строить неподалеку от больницы № 8 на улице Ростовской. Идею сделать ее за два месяца по проекту Министерства обороны подал президент России во время общения в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области.

Напомним, на днях рядом с детсадом № 73 недалеко от Чижовского плацдарма нашли 250-килограммовую фугасную бомбу с двумя взрывателями времен войны. Ее вывезли на полигон и взорвали.

ИСТОЧНИК KP.RU