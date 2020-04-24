2020-04-24T14:13:33+03:00
Происшествия

В Воронеже рядом с детским садом нашли авиабомбу

Если бы она взорвалась, то осколки разлетелись бы на 1200 метров [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Авиабомбу тщательно обслудовали.Авиабомбу тщательно обслудовали.Фото: Роман Романцов.
Изменить размер текста:

В группе «Спасатели Воронежской области» ВКонтакте сообщили, что возле детского сада № 73 (это недалеко от Чижовского плацдарма) нашли 250-килограммовую фугасную бомбу с двумя взрывателями. На это «эхо войны» наткнулись рабочие, трудившиеся на стройке. Они сообщили о страшной находке в региональную аварийно-спасательную службу.

Как отмечают спасатели, зона поражения ударной волной при взрыве этого боеприпаса составляет 300 метров, а осколки могут разлетаться и вовсе на 1200 метров.

23 апреля в 16.00 сотрудники аварийно-спасательной службы Воронежской области аккуратно погрузили авиабомбу на спецтранспорт и отвезли ее на подрывную площадку полигона «Погоново». Там ее уничтожили в 18.40.

Бомбу времен войны доставили на полигон "Погоново". Фото: Роман Романцов.

Бомбу времен войны доставили на полигон "Погоново".Фото: Роман Романцов.

В 18.40 бомбу взорвали. Фото: Роман Романцов.

В 18.40 бомбу взорвали.Фото: Роман Романцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже из-за крупной аварии образовалась большая пробка
В Воронежской области разбойник, напавший на старушку, оказался вором, которого искали два года
В Воронеже легендарный экстремальный прыгун со скал вынужден работать грузчиком
Назначили нового руководителя департамента экономического развития Воронежской области
В выходные дорожный ремонт в Воронеже продолжится на 15-ти улицах
В Воронежской области пьяный водитель пытался убедить полицию в том, что машиной управлял его друг
Почти у половины зараженных коронавирусом в Воронежской области болезнь протекает без симптомов
В Воронежской области к 24 апреля умер восьмой пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом
В Воронеже определили, когда начнут строить новую инфекционную больницу
Владимир Нетёсов: «Предприятиям сферы пассажирских перевозок области потребуется полномасштабная господдержка»
Воронежец грабил салоны микрозаймов в арендованной у друга спортивной куртке
В Воронеже перенесенный из-за коронавируса Платоновский фестиваль продлили на два дня
Стало известно, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Воронежской области
В Воронеже женщина сумела отбиться в суде от штрафа за нарушение режима самоизоляции
Под Воронежем у школы на родине Василия Пескова заложили яблоневый сад в виде домика
Воронежская управляющая компания на самоизоляции проводит онлайн-собрания собственников
В Воронеже рядом с детским садом нашли авиабомбу
В центре Воронежа грабитель попытался вынести из магазина парфюмерию и бытовую химию
С 1 июня из Воронежа можно будет улететь в Москву за 2199 рублей
Количество заказов SIM-карт Tele2 с доставкой на дом увеличилось в 5 раз
В Воронеже разрешили посещать пациентов в отделениях паллиативной помощи в период самоизоляции
Житель Воронежской области, перерезавший ножом горло сожительнице, пойдет под суд
В Воронежской области опрокинулся в кювет «Опель»: три человека попали в больницу