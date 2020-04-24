В Воронеже рядом с детским садом нашли авиабомбу

24 Апр 2020 2020-04-24T14:13:33+03:00

Если бы она взорвалась, то осколки разлетелись бы на 1200 метров [фото]

Изменить размер текста: A A

В группе «Спасатели Воронежской области» ВКонтакте сообщили, что возле детского сада № 73 (это недалеко от Чижовского плацдарма) нашли 250-килограммовую фугасную бомбу с двумя взрывателями. На это «эхо войны» наткнулись рабочие, трудившиеся на стройке. Они сообщили о страшной находке в региональную аварийно-спасательную службу.

Как отмечают спасатели, зона поражения ударной волной при взрыве этого боеприпаса составляет 300 метров, а осколки могут разлетаться и вовсе на 1200 метров.

23 апреля в 16.00 сотрудники аварийно-спасательной службы Воронежской области аккуратно погрузили авиабомбу на спецтранспорт и отвезли ее на подрывную площадку полигона «Погоново». Там ее уничтожили в 18.40.

Бомбу времен войны доставили на полигон "Погоново".Фото: Роман Романцов.

В 18.40 бомбу взорвали.Фото: Роман Романцов.

ИСТОЧНИК KP.RU