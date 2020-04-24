В Воронеже рядом с детским садом нашли авиабомбу
В группе «Спасатели Воронежской области» ВКонтакте сообщили, что возле детского сада № 73 (это недалеко от Чижовского плацдарма) нашли 250-килограммовую фугасную бомбу с двумя взрывателями. На это «эхо войны» наткнулись рабочие, трудившиеся на стройке. Они сообщили о страшной находке в региональную аварийно-спасательную службу.
Как отмечают спасатели, зона поражения ударной волной при взрыве этого боеприпаса составляет 300 метров, а осколки могут разлетаться и вовсе на 1200 метров.
23 апреля в 16.00 сотрудники аварийно-спасательной службы Воронежской области аккуратно погрузили авиабомбу на спецтранспорт и отвезли ее на подрывную площадку полигона «Погоново». Там ее уничтожили в 18.40.
Бомбу времен войны доставили на полигон "Погоново".Фото: Роман Романцов.
В 18.40 бомбу взорвали.Фото: Роман Романцов.
ИСТОЧНИК KP.RU