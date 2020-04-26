В Воронеже началось строительство быстровозводимой инфекционной больницы

26 Апр 2020 2020-04-26T13:20:40+03:00

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Воронежцы сообщили о прибытии техники и людей на улицу Ростовскую. Здесь, неподалеку от больницы №8, началось строительство нового инфекционного стационара на 250 коек по проекту Минобороны.

Напомним, договоренность о строительстве новой больницы достигнута на видео-конференции Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым 22 апреля, посвященной мерам борьбы с эпидемией коронавируса.

Губернатор рассказал, что есть некоторый дефицит с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких - однако уже заключен договор на поставку 52 аппаратов в мае. Александр Гусев также доложил главе государства о планах правительства по строительству больницы, которое пришлось отложить. К реализации проекта решено привлечь силы и средства Минобороны и Минздрава.

Типовой стационар военные построят в Воронеже всего за два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU