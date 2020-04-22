2020-04-22T17:30:00+03:00
Коронавирус Covid-19

«Есть дефицит аппаратов ИВЛ»: Александр Гусев обсудил с Владимиром Путиным ситуацию с коронавирусом в Воронежской области

До 25 апреля в регионе планируют развернуть 1686 коек - из них на 1180 будет подаваться кислород
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Встреча проходила в режиме видеоконференцииВстреча проходила в режиме видеоконференцииФото: kremlin.ru
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22 апреля встреча Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, которая проходила в режиме видеоконференции, началась с обсуждения мер по борьбе с коронавирусом. Стенограмма данной беседы опубликована на официальном сайте президента.

Глава региона отметил, что у нас 211 случаев заражения Covid-19. Сейчас обрабатывают еще 25 проб с вероятностью подтверждения заражения.

- У нас развернуто для приема больных с COVID 1306 коек. Из них оборудовано подачей кислорода 804. Но сегодня мы закончим оборудование еще 180 коек, - подчеркнул Александр Гусев.

Аппаратами искусственной вентиляции легких оборудовано 227 коек. В регионе также - 149 наркозно-дыхательных аппаратов, которые имеют функцию ИВЛ.

До 25 апреля планируют развернуть все 1686 коек - из них на 1180 будет подаваться кислород.

- Безусловно, есть некоторый дефицит с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких. Что мы для этого делаем, чтобы снизить нехватку. У нас заключен договор на поставку 52 аппаратов в мае. И нам подтверждают поставщики, что эта поставка будет обеспечена, - сказал Александр Гусев.

Дополнительно с Министерством промышленности и торговли договорились о поставке еще 81 аппарата в мае. Это будет восстановленная по договорам с предприятиями Ростеха техника - то есть они отремонтированы.

- Существует некоторая напряженность с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Тем не менее нормативный запас у нас есть. Хочу вас заверить, что перебоев с обеспечением медицинского персонала мы не допустим, - уверяет глава Воронежской области.

Всего в регионе 14 медицинских учреждений будет задействовано в лечении. 215 бригад скорой помощи используют для транспортировки больных. За медучреждениями закрепили дополнительно легковые автомобили, чтобы врачи могли приезжать к легким больным на дом, а не использовать для этого машины скорой помощи.

Из 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета, поступивших в регион для борьбы с коронавирусом, 244 миллиона пойдут на стимулирующие выплаты медперсоналу. Остальные средства – на приведение медучреждений в соответствие с нормативами для лечения инфекции.

Дополнительно из регионального бюджета выделили 429 миллионов рублей - 217 миллионов из них будут направлены также на стимулирующие выплаты.

Как стало известно, для борьбы с коронавирусом в Воронежской области появится быстровозводимая инфекционная больница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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