2020-04-22T17:29:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже быстро возведут инфекционную больницу для борьбы с коронавирусом

До 25 апреля в регионе должны развернуть 1686 коек для пациентов
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Президент прямо во время встречи созвонился с Министром обороны и Министром здравоохраненияПрезидент прямо во время встречи созвонился с Министром обороны и Министром здравоохраненияФото: kremlin.ru
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В Воронеже появится быстровозводимая инфекционная больница. Поддержку окажут Минобороны и Минздрав. Медучреждение планируется возвести по типовому проекту оборонного ведомства. Финансовую помощь окажет Минздрав.

22 апреля встреча Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, которая проходила в режиме видеоконференции, началась с обсуждения мер по борьбе с коронавирусом. Губернатор подчеркнул, что есть некоторый дефицит с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких - однако уже заключен договор на поставку 52 аппаратов в мае.

- Нам пришлось отложить, хотя мы такую возможность обсуждали, начало строительства областной инфекционной больницы. Мы планировали, что этот объект будет на 250 коек. Готовы его спроектировать в этом году и в принципе 2021 году готовы начать строительство. Стоимость объекта пока примерная у нас – 2,5 миллиарда рублей, и просьба помочь нам с финансированием из федерального бюджета, - обратился Александр Гусев. Также он подчеркнул, что регион готов софинансировать до 20% проекта.

Однако только на проектировку и согласование такого объекта может уйти около года. Поэтому было решено выбрать вариант с быстровозводимой больницей - 250 мест в ней могут оборудовать за два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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