2020-04-27T19:39:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолировали еще 37 человек

Под наблюдением на дому находятся 2 161 человек
Юлия ДИДЕНКО
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Всего диагноз подтвердился у 358 человек.Всего диагноз подтвердился у 358 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Воронежской области число человек, изолированных в медорганизациях с подозрением на коронавирус, выросло до 533. Такие данные сообщили в региональном оперативном штабе на 27 апреля 19.00. Днем ранее это число составляло 496. То есть за сутки госпитализировали еще 37 человек.

Под наблюдением на дому находятся 2 191 жителей Воронежской области. Накануне сообщалось о 2 954 людях.

Всего диагноз подтвердился у 358 человек. 27 апреля коронавирус нашли у 20 местных жителей. 12 из них – приезжие. Они прибыли в наш регион из Москвы, Московской области, Твери и из Беларуси. Среди новых заразившихся есть две семилетние девочки. Восемь умерли, 57 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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