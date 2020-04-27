2020-04-27T09:35:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области обнаружили коронавирус у еще 20 человек

Среди них две семилетние девочки
Юрий КОЗЛОВ
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Анализы показали новый коронавирус еще у 20 человек, в том числе у двух семилетних девочек.Анализы показали новый коронавирус еще у 20 человек, в том числе у двух семилетних девочек.Фото: из архива «КП»
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В региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили о новых случаях заражения этой страшной болезнью. В Воронежской области ее обнаружили у еще 20 человек. 12 из них – приезжие. Они прибыли в наш регион из Москвы, Московской области, Твери и из Беларуси. Среди новых заразившихся есть две семилетние девочки.

Вместе с новыми случаями число подхвативших коронавирус в Воронежской области достигло 358 человек. С подозрением на болезнь изолированы в медучреждениях еще 496. 2954 человек наблюдают на дому. Восемь умерли, 57 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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