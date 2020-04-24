Почти у половины зараженных коронавирусом в Воронежской области болезнь протекает без симптомов

24 Апр 2020 2020-04-24T16:04:27+03:00

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В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о состоянии больных коронавирусом. Оказалось, что у 48 процентов подхвативших эту заразу страшная хворь протекает не то, что легко, а даже и вовсе без всяких симптомов.

Также санитарные врачи сообщили, что в регионе уже провели 26815 лабораторных исследований на коронавирус. Напомним, эту болезнь в нашей области определили у 291 человека. Еще 335 изолированы в боксах медучреждений по подозрению на коронавирус. 2954 жителя области находятся на самоизоляции после прибытия из-за рубежа. Восемь человек умерли, 38 вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU