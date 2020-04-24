В Воронежской области к 24 апреля умер восьмой пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T15:48:48+03:00

Недавно в больницу пациентка поступила с внебольничной пневмонией. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

В воронежской БСМП №8 скончалась 82-летняя женщина - ее предварительный анализ на коронавирус дал положительный результат. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

У пациентки была патология сердечно-сосудистой системы. Недавно в больницу она поступила с внебольничной пневмонией.

Губернатор Александр Гусев дал прогноз на развитие ситуации с коронавирусом в Воронежской области. По его словам, пик заболеваемости в регионе может прийтись на период с 15-го по 20 мая.

По данным на 24 апреля, в Воронежской области коронавирус обнаружили у 291 человека. 63 из них, у кого болезнь протекает легко, лечатся на дому. 335 человек с подозрением на эту страшную болезнь находятся в медучреждениях. Еще 2954 жителя области после приезда из-за границы обязаны находится дома. Пока только 38 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU