2020-04-23T17:03:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже гостиница бесплатно поселит врачей, спасающих больных от коронавируса

Этой возможностью уже воспользовалась часть медиков
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Борющимся с коронавирусом воронежским медикам предложили на время оставить родной дом и пожить в отеле. В пресс-службе правительства области подтвердили «КП-Воронеж», что подобной инициативой уже воспользовались медики из БСМП №8.

Во многих регионах медицинские работники столкнулись с проблемой, что просто не могут позволить себе вернуться в семьи, поскольку постоянно находятся среди зараженных и не хотят принести инфекцию домой.

Например, врачам, которые сейчас работают в больницах с коронавирусом, номера и двухразовое питание бесплатно выделили сразу несколько четырех- и пятизвездочных отелей Москвы.

Какие отели согласились принять воронежских медиков не уточняется. Однако в любом случае, кажется, такая мера поможет хоть немного снять стресс с медицинских работников, борющихся с Covid-19.

Сложно представить, с какой нагрузкой столкнулись врачи той же БСМП №8 и не только из-за работы с зараженными коронавирусом пациентами. Так, в мессенджере WhatsApp не так давно рассылали аудиосообщения: некая женщина рассказывает, что в БСМП №8 медработники якобы не получили защитных костюмов. В пресс-службе регионального правительства предупредили, что это фейк.

Кроме того, именно в этом медучреждении женщина прорвалась в палату к больному коронавирусом отцу, а потом сбежала на маршрутке.

Отметим, что в Воронеже могут в течение двух месяцев возвести инфекционную больницу для борьбы с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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