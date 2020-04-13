2020-04-13T18:41:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Разоблачение фейка: как в Воронеже работают медики с зараженными коронавирусом пациентами

Горожан стали пугать сообщениями о том, что врачи якобы трудятся без защитных костюмов
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Медики входят в «грязную» зону через фильтр-боксы в полной защитной одноразовой экипировкеМедики входят в «грязную» зону через фильтр-боксы в полной защитной одноразовой экипировкеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Воронежцы в мессенджере WhatsApp на днях стали получать аудиосообщения: некая женщина рассказывает, что в БСМП №8 медработники якобы не получили защитных костюмов. Напомним, именно в этом медучреждении скончались первые два пациента с COVID-19.

В пресс-службе регионально правительства предупредили, что началось распространение очередного фейка.

- Рассказываем, как на самом деле устроены меры повышенной защиты врачей в БСМП №8 Воронежа. Врачи-реаниматологи ежедневно заступают на суточное дежурство - на две 4-часовые смены. Медики входят в «грязную» зону через фильтр-боксы в полной защитной одноразовой экипировке. Индивидуальная защита медиков трехслойная - сначала хлопчатобумажная пижама, затем комбинезон, затем хирургический ламинированный водонепроницаемый халат с манжетами повышенной защиты, далее - косынка для защиты шеи, респиратор, очки и шапочка. Выход из «грязной» зоны проводится по противоэпидемическим правилам через 3 зоны, где одежда снимается послойно с последующим обеззараживанием. Медики, выходящие в «чистую» зону после всех обработок, безопасны для окружающих, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Отметим, что в Воронеже девушку, распустившую слух о закрытии города, могут оштрафовать на 100 тысяч рублей.

Тем временем 13 апреля Роспотребнадзор подтвердил еще одиннадцать случаев заражения новым коронавирусом в Воронежской области. Среди них трое - врачи.

Как в Воронеже работают медики с зараженными коронавирусом пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сотрудники авиазавода стояли в огромной очереди, чтобы попасть на работу
Воронежцам напомнили, как оградить пожилых родственников от мошенничества на тему коронавируса
Дорожники ночью снимут старое покрытие на трех улицах Воронежа
В Воронежской области бегавшего от военкомата призывника могут посадить в тюрьму
В Воронежской области молодые люди могут сесть на 5 лет за то, что не отдали найденную банковскую карту
В Воронежской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции еще одного мужчину
Разоблачение фейка: как в Воронеже работают медики с зараженными коронавирусом пациентами
В Воронеже на улице без тротуара с огромными ямами люди каждый день рискуют попасть под машину
В условиях самоизоляции драмтеатр прочитает воронежцам «Сказки на ночь» онлайн
Жители трех улиц Воронежа остались без электричества
Воронежец отомстил бывшей, разместив ее интимные фото в интернете
Агрохолдинг в Воронежской области не соблюдал экологический контроль