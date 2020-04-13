Разоблачение фейка: как в Воронеже работают медики с зараженными коронавирусом пациентами

13 Апр 2020 2020-04-13T18:41:10+03:00

Горожан стали пугать сообщениями о том, что врачи якобы трудятся без защитных костюмов

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Воронежцы в мессенджере WhatsApp на днях стали получать аудиосообщения: некая женщина рассказывает, что в БСМП №8 медработники якобы не получили защитных костюмов. Напомним, именно в этом медучреждении скончались первые два пациента с COVID-19.

В пресс-службе регионально правительства предупредили, что началось распространение очередного фейка.

- Рассказываем, как на самом деле устроены меры повышенной защиты врачей в БСМП №8 Воронежа. Врачи-реаниматологи ежедневно заступают на суточное дежурство - на две 4-часовые смены. Медики входят в «грязную» зону через фильтр-боксы в полной защитной одноразовой экипировке. Индивидуальная защита медиков трехслойная - сначала хлопчатобумажная пижама, затем комбинезон, затем хирургический ламинированный водонепроницаемый халат с манжетами повышенной защиты, далее - косынка для защиты шеи, респиратор, очки и шапочка. Выход из «грязной» зоны проводится по противоэпидемическим правилам через 3 зоны, где одежда снимается послойно с последующим обеззараживанием. Медики, выходящие в «чистую» зону после всех обработок, безопасны для окружающих, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Отметим, что в Воронеже девушку, распустившую слух о закрытии города, могут оштрафовать на 100 тысяч рублей.

Тем временем 13 апреля Роспотребнадзор подтвердил еще одиннадцать случаев заражения новым коронавирусом в Воронежской области. Среди них трое - врачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/772834" frameborder="0"></iframe> Как в Воронеже работают медики с зараженными коронавирусом пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU