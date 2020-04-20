2020-04-20T11:02:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже скончался шестой пациент с коронавирусом

Мужчине было всего 37 лет
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже скончался шестой пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 20 апреля.

Речь идет о 37-летнем мужчине.

Напомним, 12 апреля умерли двое пациентов с коронавирусом. У 65-летней женщины положительный анализ на COVID-19 . Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус. А 13 апреля скончалась 48-летняя женщина

А 16 апреля умер гражданин Узбекистана. Ранее у него также подтвердился коронавирус. Мужчине было всего 39 лет.

Кстати, 20 апреля коронавирус подтвердился у 24 человек. Общее число зараженных достигло 180.

ИСТОЧНИК KP.RU

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