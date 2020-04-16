Число выздоровевших от коронавируса воронежцев 16 апреля достигло 24 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T19:06:53+03:00

За сутки летальных случаев не зафиксировано

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области озвучил текущую статистику по заболеванию инфекцией.

Подтвержденных случаев стало на 14 больше, среди заболевших 90-летняя женщина. Зато еще четверых выписали. Таким образом, по данным на вечер 16 апреля, всего выздоровели 24 воронежца. Продолжают лечение 65 заболевших.

166 человек изолированы в медорганизациях - у них подозревают инфицирование Covid-19, они ждут результатов анализов. Под наблюдением на дому остаются 309 человек.

Всего с момента начала эпидемии диагноз лабораторно подтвердили 89 пациентам, четверо из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU