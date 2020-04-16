2020-04-16T11:03:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом на 16 апреля

Почти никто из заболевших не выезжал за границу
Юлия ДИДЕНКО
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Всего в регионе заразились 89 человек.Всего в регионе заразились 89 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Воронежской области у 14 человек подтвердили наличие коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщили в оперштабе в четверг, 16 апреля.

Большинство из них — люди пожилого возраста, в том числе 90-летняя женщина. Практически никто не покидал пределы региона и заразился через контакты с больными. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Напомним, накануне, 15 апреля из стационара выписали 20-го по счету, выздоровевшего пациента. Всего с момента начала эпидемии диагноз лабораторно подтвердили 89 пациентам, четверо из них умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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