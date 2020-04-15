Число выздоровевших от коронавируса в Воронеже на 15 апреля составило 20 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T18:33:59+03:00

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По данным оперативного штаба области по борьбе с коронавирусом, к вечеру 15 апреля из стационара выписали еще одного пациента, победившего инфекцию. Таким образом общее количество выздоровевших в регионе составило 20 человек.

Напомним, на сегодня в больницах проходит лечение 51 человек с диагнозом «коронавирус». Всего с начала эпидемии в области болезнь выявили у 75 человек, четверо скончались.

Под наблюдением врачей в изолированных боксах находятся 132 пациента с подозрением на болезнь. Еще 332 человека находятся на карантине дома.

ИСТОЧНИК KP.RU