2020-04-14T19:25:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области еще восемь человек изолировали с подозрением на коронавирус

А вот число местных жителей под домашним наблюдением уменьшилось
Юлия ДИДЕНКО
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Всего в регионе коронавирус подтвердился у 68 человек.Всего в регионе коронавирус подтвердился у 68 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным на 14 апреля 19.00 количество человек, изолированных в медучреждения Воронежской области с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, выросло до 132. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

День назад их было 124, а еще сутки назад - 104.

А вот количество воронежцев, которых находятся под наблюдением на дому, уменьшилось до 332. 13 апреля сообщалось о 418 подобных случаях.

Напомним, COVID-19 подтвердили уже у 68 воронежцев. В регионе выявили восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 14 апреля. Трое скончались. У 65-летней женщины положительный анализ на COVID-19 был предварительный. Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус. Умерла также 48-летняя жительница Россоши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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