В Воронежской области выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом на 14 апреля: среди них ребенок и подросток

14 Апр 2020 2020-04-14T11:35:25+03:00

Никто из заболевших не выезжал за границу

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В Воронежской области у восьми человек подтвердили наличие коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщили в оперштабе в среду, 14 апреля.

Речь идет о 32-летнем мужчине с пневмонией. Диагноз также подтвердился у 33-летней женщины, 58-летнего мужчины, 32-летней местной жительницы, 16-летнего парня, 62-летней пенсионерки, и 7-летнего мальчика, которые контактировали с ранее заболевшими.

Кроме того, коронавирус нашли у 44-летнего мужчины, который выезжал в Москву и контактировал с заболевшим.

Всего в регионе зарегистрировано 68 подтвержденных случаев заражения. Трое скончались. У 65-летней женщины положительный анализ на COVID-19 был предварительный. Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус. Умерла также 48-летняя жительница Россоши. Выздоровели 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU