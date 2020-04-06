Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 6 апреля 2020 года составило девять человек

6 Апр 2020 2020-04-06T19:29:10+03:00

Почти 300 человек, прибывших из-за границы, признали здоровыми. Фото: из архива «КП»

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 6 апреля 2020 года

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В оперативном штабе сообщили число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области по данным на 18.00 6 апреля 2020 года. Оказалось, их уже девять - прибавилось двое. Стало быть, иммунитет на эту страшную заразу потихоньку вырабатывается.

Всего эту заразу в нашей области обнаружили у 23 человек - их число не изменилось. Напомним, в первой половине дня 6 апреля стало известно о девяти новых больных.

Кроме того, почти вдвое снизилось количество людей, вернувшихся из-за границы и находившихся под наблюдением. Их было 512, стало 231.

ИСТОЧНИК KP.RU