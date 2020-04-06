2020-04-06T11:08:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще девять человек заразились коронавирусом в Воронежской области

Среди них есть ребенок
Юлия ДИДЕНКО
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Состояние пациентов удовлетворительное.Состояние пациентов удовлетворительное.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Воронежской области зарегистрировали максимальное количество случаев заражения коронавирусной инфекции за все время - 9. Среди заболевших есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 6 апреля.

Речь идет о 63-летней женщине, прибывшей из Франции, без клинических проявлений, 72-летнем мужчине также прилетевшем из этой страны. У него тоже отсутствуют симптомы.

С коронавирусом из Дании вернулась 43-летняя женщина. У нее есть умеренные клинические проявления болезни.

Продолжаются регистрироваться случаи заражения людей, которые не посещали другие страны. Так, 29-летняя женщина приехала из соседнего региона России. У нее есть слабо выраженные клинические проявления.

С коронавирусной инфекцией без клинических проявлений из Подмосковья приехала 64-летняя женщина

Со слабо выраженными клиническими проявлениями Covid-19 вернулась из Москвы 35-летняя женщина.

Также были госпитализированы: 49-летняя и 31-летняя женщины и семилетний мальчик. Все они контактировали с приехавшим из-за рубежа. У них нет клинических проявлений болезни.

Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Всего в регионе зарегистрировано 23 подтвержденных случая заражения. Семь из них уже вылечились и были выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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