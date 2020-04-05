В Воронежской области 54 изолированных в больницах с подозрением на коронавирус
Данные регионального оперативного штаба на 18.00 5 апреля
фото Светланы МаковеевойФото: из архива «КП»
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По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронаврирусом, на 18.00 5 апреля в больницах региона проходят лечение семь человек с лабораторно подтвержденным диагнозом. Семеро вылечившихся от болезни уже выписаны. В воскресенье сразу две женщины, поборовшие вирусную инфекцию, покинули стационары.
С подозрением на коронавирус в медучреждениях региона изолированными остаются 54 человека. С субботы их стало на три больше. На дому наблюдаются врачами еще 512 человек. За сутки их количество сократилось на двое.
ИСТОЧНИК KP.RU