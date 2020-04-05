В Воронежской области 54 изолированных в больницах с подозрением на коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T19:08:54+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронаврирусом, на 18.00 5 апреля в больницах региона проходят лечение семь человек с лабораторно подтвержденным диагнозом. Семеро вылечившихся от болезни уже выписаны. В воскресенье сразу две женщины, поборовшие вирусную инфекцию, покинули стационары.

С подозрением на коронавирус в медучреждениях региона изолированными остаются 54 человека. С субботы их стало на три больше. На дому наблюдаются врачами еще 512 человек. За сутки их количество сократилось на двое.

ИСТОЧНИК KP.RU