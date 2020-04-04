В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолирован 51 человек

4 Апр 2020 2020-04-04T19:25:59+03:00

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4 апреля к 19:00 количество жителей Воронежской области, изолированных с подозрением на коронавирус равно 51. Под наблюдением на дому остается еще 514 человек. Такая информация пришла из оперативного штаба по коронавирусу.

Отметим, что терапевтический корпус Калачеевской районной больницы пришлось изолировать, так как врачи и пациенты контактировали с 29-летним мужчиной, у которого впоследствии диагностировали коронавирус.

Всего в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек, что важно отметить из них пятеро уже выздоровели и выписаны. У тех, кто еще лечится, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU