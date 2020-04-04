2020-04-04T19:25:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолирован 51 человек

Под наблюдением на дому остается еще 514
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
У всех, кто лечится, состояние удовлетворительноеУ всех, кто лечится, состояние удовлетворительноеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

4 апреля к 19:00 количество жителей Воронежской области, изолированных с подозрением на коронавирус равно 51. Под наблюдением на дому остается еще 514 человек. Такая информация пришла из оперативного штаба по коронавирусу.

Отметим, что терапевтический корпус Калачеевской районной больницы пришлось изолировать, так как врачи и пациенты контактировали с 29-летним мужчиной, у которого впоследствии диагностировали коронавирус.

Всего в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек, что важно отметить из них пятеро уже выздоровели и выписаны. У тех, кто еще лечится, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школе в Воронежской области учеников поили водой с нитратами из колодца
В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолирован 51 человек
В Воронежской области парень одолжил планшет для игр, а сам с помощью него украл 135 тысяч рублей
На трассе под Воронежем остановили «Лексус», пассажир которого перевозил наркотики
Власти Воронежа взяли под особый контроль дезинфекцию общественного транспорта
Пятый житель Воронежской области выздоровел после заражения коронавирусом
В Воронежской области обновили пропуска в период самоизоляции: как они будут работать
Мужчина с коронавирусом в Воронежской области контактировал с врачами и другими пациентами
В Воронежской области назначили нового прокурора Панинского района
На 100-м году ушла из жизни Почетный гражданин Воронежа Нина Боброва
Продление нерабочей недели в Воронеже: работу маршрутного транспорта усилят
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 4 апреля выросло до четырех
Новые случаи заражения коронавирусом в Воронеже на 4 апреля: диагноз подтвердился у людей, не выезжавших за границу
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Продление нерабочей недели в Воронеже: прием в налоговой инспекции отменили до конца месяца