Продление коронавирусных выходных: как будут работать платные парковки в центре Воронежа

3 Апр 2020 2020-04-03T15:40:57+03:00

Деньги за них отдавать по-прежнему не надо

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Никак не могут снова начать работать в обычном режиме парковки в центре Воронежа. Напомним, долгое время плату с водителей не могли брать из-за пробела в законодательстве, из-за которого административные комиссии не могли запросить сведения о нарушителях в ГИБДД. А почти сразу после того, как соответствующий законодательный акт приняли, началась пандемия коронавируса. И чтобы было меньше народа в общественном транспорте, решили пока оставить все, как было – то есть, не брать плату.

После продления президентом вынужденных выходных эта ситуация и вовсе «заморозилась» на неопределенный срок.

- Парковки в это время будут работать в режиме выходного дня, то есть оставаться бесплатными до принятия других решений, - сообщили в мэрии Воронежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU