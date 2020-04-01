2020-04-01T10:25:30+03:00
Общество

До конца недели платные парковки в Воронеже будут работать в режиме выходного дня

То есть, 2 и 3 апреля деньги за них отдавать не нужно
Юрий КОЗЛОВ
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За парковки можно не платить, как минимум, до конца недели.За парковки можно не платить, как минимум, до конца недели.Фото: из архива «КП»
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2 апреля заканчивается срок, когда можно было не платить за парковку в центре Воронежа. Вроде как. Однако на самом деле он продлился еще на несколько дней.

- Дело в том, что неделя объявлена нерабочей, а значит, парковки работают в режиме выходного дня до 5 апреля включительно. О начале следующей недели пока нельзя сказать определенно, решение пока не принято, - сообщили в мэрии Воронежа.

Напомним, до 2 апреля продляли срок бесплатной парковки в центре города, чтобы разгрузить общественный транспорт. Цель достигнута – пассажиропоток по сравнению с обычными днями снизился на 70 процентов. Поэтому теперь даже в час пик автобусы могут ездить раз в полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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