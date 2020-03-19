В Воронеже из-за коронавируса отменили штрафы за неоплату парковки еще на две недели

19 Март 2020 2020-03-19T16:57:28+03:00

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Как минимум, до 2 апреля не будут брать штрафы за неоплату парковок в центре города. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. Напомним, ранее планировали штрафовать, начиная с 19 марта.

– Мониторинг парковок Ленинского и Центрального района показывает, что с 19 марта количество автомобилей, находящихся там, значительно сократилось. А значит, может существенно возрасти пассажиропоток в общественном транспорте, - рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Проводимые меры по дезинфекции подвижного состава, безусловно, будут давать свои результаты. Но мы должны дополнительно защитить пассажиров, уменьшив число людей в автобусах и троллейбусах. Считаю правильным приостановить работу по привлечению к административной ответственности за неоплату платной парковки, как минимум, на две недели. Это решение поддержал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Таким образом, реальный приход штрафов откладывается где-то на середину апреля. Как минимум. Напомним, стало известно о двух подтвержденных случаях коронавируса в Воронежской области. Когда ситуация нормализуется, пока непонятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU