Под Воронежем изолировали двух пациентов с предварительно положительным диагнозом на коронавирус
В социальных сетях администрации Семилукского района со ссылкой на главного врача местной районной больницы Алексея Акульшина сообщили, что двум местным жителям предварительно поставлен положительный диагноз на заражение коронавирусной инфекцией.
3 апреля пациентов направили в обсервационное отделение Новоусманской районной больнинцы - они находятся под наблюдением и дообследовании. Важно понимать, что это только предварительные результаты. Они могут быть ошибочными.
Напомним, в стационарах Воронежской области находятся 42 человека с подозрением на COVID-19. Подтвержденных случаев коронавиурса по-прежнему 12, первых двух заболевших уже выписали из больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU