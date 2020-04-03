Под Воронежем изолировали двух пациентов с предварительно положительным диагнозом на коронавирус

3 Апр 2020 2020-04-03T11:21:16+03:00

Важно понимать, что подобные анализы могут быть ошибочны, однако людей отправили на дообследование

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В социальных сетях администрации Семилукского района со ссылкой на главного врача местной районной больницы Алексея Акульшина сообщили, что двум местным жителям предварительно поставлен положительный диагноз на заражение коронавирусной инфекцией.

3 апреля пациентов направили в обсервационное отделение Новоусманской районной больнинцы - они находятся под наблюдением и дообследовании. Важно понимать, что это только предварительные результаты. Они могут быть ошибочными.

Напомним, в стационарах Воронежской области находятся 42 человека с подозрением на COVID-19. Подтвержденных случаев коронавиурса по-прежнему 12, первых двух заболевших уже выписали из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU