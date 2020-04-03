2020-04-02T23:57:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 3 апреля 2020: кого оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 3 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Под наблюдением на дому 545 человек.Под наблюдением на дому 545 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В стационарах Воронежской области находятся 42 человека с подозрением на COVID-19. Количество пациентов за минувшие сутки увеличилось, ранее оперштаб сообщал о 39 изолированных. Подтвержденных случаев коронавиурса по-прежнему 12, первых двух заболевших уже выписали из больницы. Под медицинским наблюдением на дому остаются 545 жителей региона. Это последние новости областного оперштаба по состоянию на 3 апреля.

Тем временем в Калачеевской районной больнице один из пациентов мог скрыть от врачей, что недавно вернулся из-за границы. Предварительно у мужчины диагностировали пневмонию, но теперь медики назначили дополнительное обследование. В корпусе больницы, как сообщил главный эпидемиолог области Ольга Дудникова, уже начали проводить необходимые противоэпидемические мероприятия.

Воронеже полицейские рассказали, как будут проверять находящихся на улице людей во время режима самоизоляции. Пока региональный законодательный акт, регулирующий эту процедуру, не принят, стражи порядка могут только остановить человека, проверить документы и порекомендовать ему вернуться домой. Зато воронежцев, которые прибыли из-за границы, но выходят из дома точно могут оштрафовать. Пока что суммы доходят до пяти тысяч, но скоро наказание станет жестче.

По указу губернатора области во время режима всеобщей самоизоляции выходить на улицу можно только для обращения за экстренной помощью, поездок на работу (если вас не перевели на удаленку), покупок продуктов, выгула собак и выноса мусора. Запрета на использование личных автомобилей нет, общественный транспорт ходит.

Из-за коронавируса пара из Воронежа застряла на Занзибаре. Чтобы вернуться домой, им придется дождаться завершения переговоров с Танзанией. Она должна разрешить российскому самолету приземлиться в стране и вылететь оттуда. Но и это еще не все: летчикам нет смысла отправляться в Африку за двумя туристами, поэтому путешественников придется собрать по всему континенту. На что также уйдет время.

Напомним, в регионе работает горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461 (доступна по будням). За психологической поддержкой можно обратиться по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50 (облздрав), а также: 473-277-99-00 (телефон доверия регионального ГУ МЧС).

ИСТОЧНИК KP.RU

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