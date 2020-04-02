В Воронежской области число изолированных с подозрением на коронавирус выросло до 42

2 Апр 2020 2020-04-02T19:28:31+03:00

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Число жителей Воронежская область, изолированных в медицинские боксы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, увеличилось до 42. Это данные на 19:00 2 апреля от регионального оперативного штаба.

Напомним, до этого сообщалось, что в медучреждениях находятся 39 пациентов. По-прежнему подтвержден диагноз в 12 случаях: десять из этих пациентов еще лечатся, их состояние удовлетворительное, еще двое выздоровели и выписаны.

А вот число тех, кто находится под наблюдением на дому осталось прежним - 545. Если вы хотите знать больше о последних новостях по ситуации с коронавирусом - читайте нашу подборку.

ИСТОЧНИК KP.RU