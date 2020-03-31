2020-03-31T19:30:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим работы маршрутных автобус в Воронеже в период самоизоляции: как и куда можно добраться

В час-пик автобусы будут ходить с интервалом в полчаса
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже зафиксировали кардинальное снижение пассажиропотока в общественном транспорте - на 70%В Воронеже зафиксировали кардинальное снижение пассажиропотока в общественном транспорте - на 70%Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области ввели режим всеобщей самоизоляции с 31 марта. До особого распоряжения жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости. Однако есть те, кому все-таки придется куда-либо добираться либо на машине, либо на общественном транспорте.

Так, продолжат пассажирские перевозки с 1 апреля маршруты №№ 1КВ, 1КС, 3В, 5, 5А, 6, 8, 9КА, 9КС, 10А, 13, 15А, 16В, 17, 20, 26А, 27, 37, 37А, 39, 42, 43, 49А, 49Б, 49М, 50, 52, 54, 57В, 58В, 60Б, 61, 64, 65А, 66, 68Т, 70М, 75, 80, 90, 104, 105, 108А, 113КТ, 113КШ, 120, 122, 125.

Интервал движения в час-пик (с 6:30 до 9:30 и с 16:30 до 19:00) составит не более 30 минут, в остальное время – не более 60 минут.

Кроме того, утром и вечером будет выпускаться хотя бы один автобус №№ 22, 48, 59, 59АС, 64А, 68А, 78А, 98. По остальным маршрутам, как пояснили в пресс-службе мэрии, транспортные компании вправе принять самостоятельное решение о целесообразности выхода автобусов на линию.

Напомним, в Воронеже зафиксировали кардинальное снижение пассажиропотока в общественном транспорте - на 70%. После введения всеобщей самоизоляции пассажиропоток сократится еще сильнее.

Отметим, что перед выпуском на линию салоны автобусов дезинфицируют. Усилится контроль за проведением предрейсового медицинского осмотра водителей.

В связи с корректировкой расписания общественного транспорта для определения времени прибытия автобусов можно воспользоваться мобильным приложением VrnBus или официальным сайтом МБУ «ЦОДД».

ИСТОЧНИК KP.RU

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