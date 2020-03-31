В Воронеже скоро решат судьбу общественного транспорта во время режима всеобщей самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T17:42:56+03:00

Скоро определят, как дальше будут ходить маршрутки. Фото: из архива «КП»

Загруженность автобусов и троллейбусов упала почти на 70 процентов

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В мэрии скоро проведут совещание, на котором определят, как дальше будет работать общественный транспорт в условиях режима всеобщей самоизоляции.

- Дело в том, что перевозчики терпят огромные убытки из-за того, что резко снизилось количество пассажиров. Где то в районе 70 процентов от загруженности «докоронавирусного» уровня сейчас недосчитываются, - рассказали в городской администрации. – Тем не менее общественный транспорт продолжает работать, пусть и в режиме выходного дня. Однако очевидно, что нужно определиться, что в такой ситуации делать дальше.

Напомним, пока по-прежнему можно ездить на личном транспорте (рекомендуют пользоваться им только по крайней необходимости), а также такси.

ИСТОЧНИК KP.RU